Tennis | Paolo Cané | “Sinner | Alcaraz e Rune daranno fastidio a Djokovic Al serbo pesa la mancanza dell’oro olimpico”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Occhio clinico.Canè ha potuto gustarsi a Malaga la vittoria di Coppa Davis. A 47 anni di distanza la celebre Insalatiera è stata riportata in Italia. Non è più la competizione di qualche tempo fa, che l’ex giocatore ha conosciuto e in cui anche ha saputo esaltarsi, ma è stata comunque una vittoria significativa in cui le emozioni non sono mancate certamente. La stagionetica si è conclusa e Jannikè sulla bocca di tutti. L’altoatesino ha saputo concludere in maniera trionfale il suo 2023, con il successo in Davis e il rafforzamento della sua posizione da n.4 del mondo, in un percorso che l’ha portato a battere tutti i migliori: tre volte consecutive Daniil Medvedev, due volte in tre incontri Novake una volta a Pechino Carlos. Tabù sfatati come quelli del russo, del ...