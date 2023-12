Tennis | Ben Shelton | “Voglio vincere ogni partita e battere chiunque | ma sono ancora lontano da dove voglio essere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il 2023tico ha visto la definitiva esplosione del talento di Ben. L’americano si era già messo in mostra l’anno precedente, ma è in questa stagione che ha fatto un notevole salto di qualità, conquistando il suo primo ATP 500 della carriera a Tokyo e raggiungendo importanti risultati negli Slam, come i quarti di finale in Australia e le semifinali in casa agli US Open.è così riuscito ad entrare anche tra i primi venti del mondo, chiudendo l’anno da numero diciassette. Il nativo di Atlanta ha raccontato come si è avvicinato al mondo delin un’intervista al sito On-Running. Non è stato subito amore a prima vista con ilper, che ha avuto una fonte d’ispirazionetica in famiglia: “Quando ho iniziato a giocare a ...