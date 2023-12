Su Canale 5 Federica Panicucci conduce Concerto in Vaticano | per un Natale di grande musica

Leggi AnchePanicucci presenta 'Capodanno in musica' su5 Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino. Il richiamo ...Mediaset ha in prima serata su5 il 24 dicembre Elisa: Buon Natale anche a te - An Intimate ... Il 31 dicembre Capodanno in musica conPanicucci in diretta da Genova. Italia 1 ha fra gli ...Il Concerto di Natale 2023, ospiti e cantanti Federica Panicucci conduce la 31° edizione del ... 25 dicembre 2023, dalle 21.20 su Canale 5; ed è inoltre visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, ...Federica Panicucci torna a condurre il tradizionale Concerto di Natale all’Auditorium della Conciliazione di Roma, in onda questa sera su Canale 5 in prima serata. La conduttrice, nata a Cecina il 27 ...