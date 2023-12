STORIE DI CM | Leonardo all’Inter | ‘A Christmas Story’ | Primapagina

(Di lunedì 25 dicembre 2023) 2023-12-25 10:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: La seconda puntata diDI CALCIOMERCATO è dedicata ade Araujo e al suo passaggio dal Milan. Esce oggi, 25 dicembre perché quella del grande tradimento del brasiliano passato da grande ex rossonero a nuovo allenatore interista è una storia natalizia, ufficializzata fra il 24 e il 28 dicembre 2010 da Massimo Moratti. Vi ricordate come andò? Retroscena, incontri, trattative, curiosità. Il calciomercato è il nostro pane quotidiano e non ci stanchiamo mai di raccontarvi, giorno dopo giorno, tutta l’attualità di ciò che sta succedendo e succederà in sede di mercato. CM.Com ha però deciso anche di rituffarsi nel passato, ripercorrendo e approfondendo quegli affari che hanno segnato gli anni recenti del nostro ...

... ma non quella del cuore!' Non ti lamentare che tu e le tue amiche vivetedeludenti, perché ...L'angolo di Alessandra Hropich INTERVISTA ALL'INGEGNER LUCIO VALERIO CIOFFI 6 Dicembre 2022...... con nomi del calibro diDi Caprio , Brad Pitt , Kevin Costner , Nicholas Cage , che ... guarda su Disney + noleggia su youtube Leda non perdere di Wired " Wired è su Threads: scopri di ...La seconda puntata di STORIE DI CALCIOMERCATO è dedicata a Leonardo de Araujo e al suo passaggio dal Milan all'Inter. Esce oggi, 25 dicembre perché quella del grande tradimento del brasiliano passato ...Giovedì prossimo (28 dicembre), alle 17, nella chiesa monumentale di San Leonardo in Treponzio in via del Borgo è in programma l’iniziativa intitolata Hospitale Sancti Leonardi in Tripontio (1105-1426 ...