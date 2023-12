Stefano Pioli ha mangiato il panettone | ve lo sareste mai aspettato?

In casa Milan sarà un Natale di musi lunghi. Ennesimo stop & go della squadra di Pioli , che proprio non riesce a trovare continuità di ... (liberoquotidiano)

Nervi tesi, anzi tesissimi in casa Milan. Soprattutto per il mister, Stefano Pioli , sempre più nel mirino. L'anticipo di venerdì sera, per i ... (liberoquotidiano)

E’ una situazione delicatissima in casa Milan dopo l’ennesimo passo falso in Serie A contro la Salernitana. La partita della 17ª giornata si è ... (calcioweb.eu)

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: El vuelo de regreso del AC Milan desde Salerno estuvo envuelto en turbulencias, no por las ... (justcalcio)

Una stagione, quella della squadra allenata da, che al momento non ha rispettato le aspettative create dall'importante calciomercato estivo del club di Gerry Cardinale. E i tifosi ...Ecco la situazione Sono ore caldissime in casa Milan per, che dopo il pareggio di Salerno con l'ennesimo infortunio della stagione rischia seriamente grosso. Se ieri sono uscite le ...Incredibile beffa per il Milan che vede sfumare un colpo di mercato quando si era ormai ai dettagli: dietrofront clamoroso del club ...Una stagione, quella della squadra allenata da Stefano Pioli, che al momento non ha rispettato le aspettative create dall’importante calciomercato estivo del club di Gerry Cardinale. E i tifosi ...