Stefano nel mirino di Federico | “Ci prova con Vittorio” – cosa si sono detti

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Nemmeno il tempo di entrare e adattarsi alla vita della casa del Grande Fratello, cheMiele è già al centro della sua prima dinamica. Ieri pomeriggioMassaro ha raggiunto in cucina Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi, rivelando loro che il nuovo arrivato ci starebbendo con il suo bff: “Ragazzi, ma avete visto? C’èche ci sta giàndo con. Sì, ci stando“. Ma come mai il modello crede che lo stilista stia flirtando con il suo ‘bro love’? A quanto pare la sua supposizione è nata perché Miele ha passato un po’ di tempo con Menozzi in giardino a fargli delle confidenze. Il 33enne ha detto adi aver imparato l’inglese con un metodo molto particolare: “La lingua l’ho imparata frequentando ragazzi, sì ...

ieri sera Stefano Miele è entra to nella Casa del GF e non sembra essersi fatta attendere la reazione dell'amico Tommaso Zorzi , secondo il ... (novella2000)

Aumenta l’attesa in vista della partenza della Sydney-Hobart 2023 , prevista come di consueto il 26 dicembre alle ore 13 locali (le 3 della notte in ... (oasport)

Le previsioni del Meteo per il periodo delle festività di Natale 2023 nei territori di Roma e di tutto il Lazio . Le previsioni Meteo a Roma per il ... (ilcorrieredellacitta)

... tornerà a essere visitabile, nelle giornate di Natale e di Santo, di Capodanno e dell'... il 26 dicembre, alle ore 21, l'orchestra Women & Sister of New Gospel si esibiràconcerto 'Give ...In particolare,bastione est del castello cinquecentesco sarà possibile visitare il mammut domani 25 dicembre dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30), il giorno di Santodalle 9.30 ...Si tratta di un progetto particolarmente originale, che consiste nella collocazione di installazioni Street Art all’interno del centro storico con l’obiettivo di rendere ancora più attrattiva la città ...Ci fu gran movimento quella notte, in un angolo sperduto del mondo, nei dintorni di un paesino dal nome molto significativo: casa del pane. Una stella mai vista, una luce intensa, il canto degli ...