STATS – Nessuno in Italia ha gli approcci della Fiorentina

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tutti i numeri e le statistiche sulla stagionedi Vincenzono tra campionato e Europa Monza-ha confermato una qualità dei viola, molto importante per spiegare la bella classifica che ha maturato.inha la bontà deglinella fase iniziale del match come quella registrata dalla squadra di Vincenzono. Il gol di Beltran, arrivato dopo 7 minuti, è bastato per conquistare 3 punti. Una caratteristica, quella dei grandi inizi, manifestata subito, già nei primi 2 incontri di campionato con Genoa e Lecce, confermata poi contro Cagliari, Napoli e Salernitana. In due casi, invece è andata sotto: con la Juventus non è riuscita a rimontare, con la Roma sì.

Salernitana-Milan , un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre. Ma nel complesso Inzaghi meglio di Pioli Salernitana-Milan non ha ... (calcionews24)

... come la FIP, hanno cominciato a pensare già prima della pandemia: all'epoca (era il 2019)... Cauto ottimismo era stato espresso dal presidente federale, senza sapere che di lì a poco le...Con Antropova arrivata al momento più opportuno: stesso ruolo, stesse, stessa fame di vincere.può vantare una carta tanto potente in uscita dalla panchina, e agli occhi di Mazzanti (e ...Marcus Thuram non ha brillato contro il Lecce ma Inzaghi non può fare a meno di lui, ancor di più con l’assenza di Lautaro La gara con il Lecce è stata una delle meno positive di Marcus Thuran. Intend ...Salernitana-Milan, un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre. Ma nel complesso Inzaghi meglio di Pioli Salernitana-Milan non ha deluso gli spettatori neutrali: 4 gol, 40 tiri complessivi ( ...