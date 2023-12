Startlist prima prova discesa Bormio 2023 | orario | pettorali | tv | streaming

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Dopo la sosta per Natale, domani si ripartirà con lacronometrata dellamaschile della Coppa del Mondo-2024 di sci alpino, prevista a(Italia): si partirà alle ore 10.30, con 10 azzurri iscritti. Saranno al via Florian Schieder col 9, Dominik Paris col 10, Mattia Casse col 15, Christof Innerhofer col 30, Guglielmo Bosca col 45, Pietro Zazzi col 49, Benjamin Jacques Alliod col 53, Nicolò Molteni col 56, Giovanni Franzoni col 67 e Giovanni Borsotti col 71. Nellacronometrata dellamaschile digli atleti al cancelletto di partenza saranno 71 da 14 Paesi, con 10 italiani: non saranno previste né la diretta tv, né lo, mentre sarà garantita da OA Sport la ...

Di una Vuelta bella così ,alla mano, probabilmente non v'è traccia nella storia: tolto Tadej Pogacar, tutti i ...alla Vuelta l'opportunità di accogliere non soltanto i "delusi" della...Sono 16 gli azzurri già pronti al debutto nellasessione (attese in serata le). Se Marcell Jacobs è il leader tra gli uomini, la donna più blasonata è certamente Elena Vallortigara, ...La gara tra i rapid gates più bella dell'anno è finalmente arrivata. Oggi, venerdì 22 dicembre, è in programma lo slalom maschile di Madonna di Campiglio sulla mitica 3Tre, pista iconica per la Coppa ...Clement Noel, il campione olimpico francese, ha dominato la prima manche dello slalom sul Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, tenutosi nella serata di ieri. Con una sciata stabile e in perfett ...