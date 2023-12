Spezia-Modena | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I liguri cercano tre punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani per riprendere la strada verso i playoff.si giocherà martedì 26 dicembre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Picco: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri stanno provando a risollevarsi con l’arrivo di mister d’Angelo, ma le ultime due sconfitte consecutive hanno depresso nuovamente l’ambiente. Adesso i bianconeri sono terz’ultimi a 16 punti, a quattro lunghezze di distacco dall’ultimo posto fuori dalla zona playout I canarini nell’ultimo turno sono stati travolti sul campo della Cremonese, ma restano sempre all’ottavo posto, ultimo disponibile per i playoff. La squadra di Bianco ha intenzione di muovere ...

