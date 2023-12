Sommer | dallo scetticismo alle meritate lodi! Un dato da non sminuire

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023)si sta prendendo le sue soddisfazioni dopo loche ha accompagnato il suo arrivo a Milano. Lo svizzero ha conquistato il suo dodicesimo clean sheet in campionato (è il meno battuto in Europa), fattore che qualcuno sta provando aparlando della fortissima difesa che ha davanti. In realtà l’ex Bayern Monaco si sta dimostrando affidabilissimo, ma di certo non è una novità VIA LO– Yannè sempre stato un ottimo portiere, eppure quando l’Inter ha deciso di puntare su di lui per il dopo André Onana regnava solo. Certo, l’età rispetto al camerunense è diversa e sicuramente non potrà rappresentare una scelta a lungo termine ma se la dirigenza ha insistito così tanto per far cadere il muro bavarese (anche questo un segnale) un motivo ci ...