Sky e Now tv | film e serie tv in uscita a gennaio 2024 | il catalogo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Arriva l’anno nuovo. Sky e Now tv hanno aggiornato la lista ditv in. Andiamo a vedere insieme quali sono le proposte. Marco Giallini torna in scena: da Sky a Netflix, con il rebus Schiavone. Dove lo vedremo Sky e Now tv – ilcorrieredellacitta.comLetv in onda asu Sky e Now tv NCIS Los Angeles 14 – dal 1°drammatica incentrata sui rischi e gli ostacoli affrontati da una divisione dell’NCIS incaricata di catturare criminali pericolosi e sfuggenti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Assumendo false identità, destreggiandosi tra missioni sotto copertura e sfruttando tecnologie avanzate, questa squadra di agenti rischia la vita ogni giorno pur di ...

Fra le serie più seguite dal pubblico televisivo per la fine dell'anno esordirà Csi - Vegas (Investigation e) nuovo spin - off del cult Csi. Su Disney+ le feste passano per tantissimi ...Lunedi 25 Dicembre 2023 - A Natale è ancora più bello tornare a casa conCinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti( e in streaming su) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. SuCinema Uno HD (canale 301) alle 21:15 , la commedia familiare " Tre di troppo " diretta e ...lunedì 25 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas), in streaming su NOW e disponibile on demand. Fabio De Luigi dirige e interpreta un’irriverente pellicola ...In arrivo su Sky e in streaming su NOW l’appuntamento natalizio con Di Canio Premier Special, il programma di Paolo Di Canio dedicato al calcio inglese per entrare nel mondo della Premier League tra ...