Sfrattati per fare posto agli affitti brevi | Roberto e Adua | 80 anni | e il loro primo Natale fuori casa

(Di lunedì 25 dicembre 2023) di Cristiano Lucchi* Passeranno ildalladove hanno abitato per decenni, si chiamanoe sono una coppia di ottantenni appena sfrattata dalappartamento di Borgo Pinti. Onoravano regolarmente ilcontratto di affitto che però non è stato rinnovato. Stessa sorte per ivicini di, una madre ultranovantenne con figlio disabile. Si tratta delle ultime due famiglie, nel momento in cui scriviamo, ad essere state espulse dal centro storico della città. Così vanno le cose a Firenze al tempo della gentrificazione selvaggia: il proprietario ha scelto di sacrificare la vita di due anziane famiglie per mettere a rendita iappartamenti che, una volta ristrutturati, ...

