Serie B 2023 2024 | diciannovesima giornata a Santo Stefano | programma | orari | tv e streaming

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Unall’insegna dellaB. Ladel campionato cadetto avrà luogo martedì 26 dicembre con otto partite inalle 15:00, prima dei posticipi delle 18:00 (Palermo-Cremonese) e delle 20:45 (Sampdoria-Bari). Nella 18a, quella pre natalizia, laB ha fatto registrare il record di gol di questa stagione di/24 con 39 reti realizzate (superati i 30 gol della 13a). Adesso si attende unall’insegna degli attacchi prolifici. LaB è disponibile in tv su Sky e insu Sky Go e NOW. Martedì 26 dicembre Ore 12:30, Reggiana-Catanzaro Ore 15:00, Ascoli-Cittadella Ore ...

Sulla piattaforma streaming Volley ball World TV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo ... (sportintv.eu)

Pandoro indigesto: "Non sapeva che...", cala il gelo tra i Ferragnez Il rapper ha ripreso la routine con la pubblicazione di unadi storie in compagnia del cane Paloma. Quindi, i video '...''Non saremo in grado di festeggiare quest'anno sapendo che i cristiani di Gaza hanno le loro chiese distrutte e hanno perso i loro cari dopo unadi bersagli contro chiese con persone innocenti ...Accordo finalmente raggiunto per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen con il Napoli fino al 2026. Lo ha annunciato con un messaggio sui social Aurelio De… Leggi ...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.