Serie A in campo senza soste | il calendario del periodo festivo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) A differenza degli altri anni quest’anno laA non si ferma per le feste: la prossima sosta sarà a fine marzo, per le nazionali. Inter di nuovo invenerdì, poi all’Epifania chiude il girone d’andata col Verona: ecco ildelfra Natale e Capodanno.A – DICIOTTESIMA GIORNATA Fiorentina-Torino venerdì 29 dicembre ore 18.30 Napoli-Monza venerdì 29 dicembre ore 18.30 Genoa-Inter venerdì 29 dicembre ore 20.45 Lazio-Frosinone venerdì 29 dicembre ore 20.45 Atalanta-Lecce sabato 30 dicembre ore 12.30 Cagliari-Empoli sabato 30 dicembre ore 15 Udinese-Bologna sabato 30 dicembre ore 15 Milan-Sassuolo sabato 30 dicembre ore 18 Verona-Salernitana sabato 30 dicembre ore 18 Juventus-Roma sabato 30 dicembre ore 20.45A – DICIANNOVESIMA GIORNATA Bologna-Genoa ...

