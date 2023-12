Serie A | Bisseck | la “montagna che cammina” che ha sostenuto il muro più grande d’Europa

(Di lunedì 25 dicembre 2023) 2023-12-24 08:51:58 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: L’Inter, Il rivale dell’Atltico agli ottavi di Champions League, si vanta con orgoglio del miglior difesa dei principali campionati: Sommer ha subito solo 7 gol in 17 partite di campionato e ha mantenuto la porta inviolata 12 volte. Si è aperto uno spazio nel ‘’ formato Darmian, Acerbi e Bastoni – complice anche gli infortuni di Pavard e De Vrij – il promettente Yann Aurel Ludger(Colonia, 29-11-2000). L’ex giocatore del Colonia, che nel 2017 è diventato il più giovane giocatore tedesco (16 anni, 11 mesi e 18 giorni) ad esordire in Bundesliga. Sei anni dopo, continua a battere i record di precocità. Ha approfittato della vittoria contro il Lecce (2-0) per diventare il primo difensore dell’Inter nato dal 2000 ...

Yann Bisseck non ha trova to spazio nelle rotazioni difensive dell’ Inter e la cessione in prestito a gennaio è inevitabile. Dopo il rendimento ... (calcioweb.eu)

È terminata la 17ª giornata diA e tornano anche i top e flop del turno. Settimana scorsa ho visto poche partite perché sono ...: non lo conoscevo e fino ad oggi l'abbiamo visto poco ...Migliore in campo Yannikventiquattrenne difensore di Colonia roccioso e veloce. Sblocca la ...quattro uomini e poi spara una saetta sul palo di Turati per un memorabile primo gol inA. ...Xavier Jacobelli si è pronunciato sul successo dell'Inter sul Lecce nel suo editoriale per il Corriere dello Sport: "Nemmeno il tempo per la Juve di godersi a pranzo la ...Una curiosità accomuna Yann Bisseck e Kenan Yildiz, i quali ieri hanno trovato entrambi il loro primo gol con Inter e Juve Lotta scudetto, sì, ma anche spazio ai giovani per Inter e Juve: i protagonis ...