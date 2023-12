Serbia | violenti scontri a Belgrado durante le proteste | poliziotti feriti e raffica di arresti Cosa sta succedendo

Una vigilia di Natale movimentata in Serbia . Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Belgrado per protestare contro l'esito delle ... (ilgiornaleditalia)

La protesta e gli arresti Innella notte, 35 persone arrestate e due agenti feriti in modo serio a Belgrado negli scontri ... Contro i dimostrantiche hanno a lungo bersagliato l'edificio ...Il presidente Vucic da parte sua ha annunciato la dura reazione delle istituzioni contro chi teorizza e mette in pratica comportamenti. approfondimento, il partito del presidente ...Una manifestazione organizzata dall’opposizione a Belgrado, in Serbia, per denunciare presunti brogli elettorali, è sfociata in violenti scontri ...A Belgrado si è conclusa nella tarda serata di ieri la protesta violenta dell'opposizione, i cui sostenitori hanno assediato per ore la sede del Municipio cercando a più riprese di penetrare all'inter ...