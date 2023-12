Serbia | scontri durante manifestazione a Belgrado | feriti e devastazione È caos

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Due agenti di polizia sono rimasti “gravementele proteste, per i presunti brogli elettorali, dei dimostranti dell’opposizione serba che hanno tentato di prendere d’assalto il municipio di. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic. E altri, ha aggiunto, hanno riportato ferite leggere. Oltre 35 persone sono state arrestate. Per il settimo giorno consecutivo, “Lacontro la violenza”, maggior cartello dell’opposizione, aveva organizzato unaantigovernativa per denunciare i presunti brogli nelle elezioni del 17 dicembre. Il raduno, però, è degenerato in una contestazione violenta, con migliaia di dimostranti che si sono diretti verso la sede del municipio per assaltarla. In tanti a più riprese hanno cercato di oltrepassare le recinzioni e ...

