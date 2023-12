Sedilo Serafino Porcheddu morto sulla strada tra Borore e Ottana

Incidente mortale questa mattina vicino all'ingresso di Dualchi , nella strada fra Borore e Ottana: un panettiere diPorcheddu, ha perso la vita. L'uomo è morto sul colpo e per lui non c'è stato niente da fare. L'uomo era alla guida di un Fiat Doblò e - per cause ancora da accertare - è finito ...Schianto fatale questa mattina fra Borore e Ottana. Un panettiere di 59 anni diPorcheddu, si è schiantato col suo Fiat Doblò contro una roccia all'ingresso di Dualchi. L'uomo è morto sul colpo. Ferito il passeggero, Francesco Cugusi, 27 anni, di Fonni, Le ...Incidente mortale questa mattina vicino all’ingresso di Dualchi, nella strada fra Borore e Ottana: un panettiere di ...Tragedia nel giorno di natale per due comunità Sedilo e Fonni. Serafino Porcheddu, panettiere di 59 anni di Sedilo, per cause in corso di accertamento questa mattina, intorno alle 9, ha perso in contr ...