Scuola , al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti : ecco il doppio bando . Al via i concorsi , con le nuove modalità previste dal ... (feedpress.me)

... a due passi daGaribaldi. Tra i presepi esposti, alcuni sono dotati di meccanismi che fanno ... nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, ao in parrocchia. Cinque le ...Il progetto EdEn - MED, che ha preso ilnell'ottobre 2021, si è avvalso di un budget totale di ... Ambientale, Reporting, Salute e Ambiente di Giuseppe Cuffari che ha aggiunto: 'Nellaè ...Qualche tempo fa durante una lezione di danza, un piccolo cardellino era caduto a terra, dopo aver sbattuto contro una delle vetrine riflettenti dell'edificio che ospita la scuola in via Giuseppe ...Luca Dolcetti, nella sua Lavanderia 33 di via San Giovanni Bosco, ormai da qualche anno raccoglie «pacchi sorriso» per chi non trova nulla sotto l'albero, bambini e adulti. «L'anno prossimo voglio coi ...