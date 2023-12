Scontro tra due auto a Barberino di Mugello | 3 morti e un ferito

Leggi su agi

(Di lunedì 25 dicembre 2023) AGI - Un grave incidente nel pomeriggio adinel Fiorentino, ha provocato 3e un. Secondo quanto riportato dal sito de 'La Nazione', duesi sarebbero scontrate per cause ancora da accertare lungo la provinciale 501. Dopo l'impatto i veicoli avrebbero preso fuoco. I vigili del fuoco hanno estratto un uomo da una delle dueche si è incendiata ma il personale del 118 ne ha constatato il decesso. Anche per altri due occupanti dell'altro mezzo, soccorsi anch'essi dai vigili del fuoco, non c'è stato niente da fare. Alla ricostruzione della dinamica stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo. In altri due incidenti stradali 2 vittime nell'Oristanese Tragico Natale nell'Oristanese, dove si registrano due vittime in ...