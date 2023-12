Sci alpino | si torna in pista | nel giorno di Santo Stefano la prima prova di discesa libera a Bormio

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Soltanto pochi giorni di pausa per il Natale, ma da martedì 26 novembre, neldi, gli Azzurri dello scino a scendere sulla neve di. Il gruppo di velocità capeggiato da un Dominik Paris reduce dallo splendido successo inin Val Gardena, sarà inper ladellache è in programma giovedì. Si testa il percorso, poi una replica mercoledì, sullaStelvio dove il campione della Val d’Ultimo ha già vinto ben sette volte, l’ultima nel 2021. Quella in programma asarà solo la secondastagionale, dopo i tanti annullamenti di questo inizio di Coppa del Mondo a causa di condizioni climatiche spesso ...

Nonostante sia Natale lo sport non si ferma mai, ed è già tempo di proiettarsi sulle quanto mai imminenti gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La classica tappa austriaca che chi ...La Coppa del Mondo femminile di sci alpino avrà ancora un ultimo appuntamento per il 2023, visto che si gareggerà a Lienz il 28 e 29 dicembre. Una stagione finora che ha visto Mikaela Shiffrin essere ...