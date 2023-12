Sci alpino | Dominik Paris e il sogno Coppa di discesa | Bormio e Kitzbuehel per attaccare E se limiterà i danni a Wengen…

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2023) La prima e storica vittoria in Val Gardena ha riportato grande entusiasmo in. Il capolavoro sulla Saslong ha rilanciato i sogni e le ambizioni del campione altoatesino, che può davvero puntare alla conquista della sua primadel Mondo didella carriera. Un traguardo chenon è mai riuscito a raggiungere, sfiorandolo nel 2019, quando chiuse a soli 20 punti da Beat Feuz. In questa stagione si sono disputate solamente due discese, proprio quelle in Val Gardena, con l’azzurro che è riuscito a superare in maniera perfetta un fine settimana che da sempre era molto ostico. Il distacco dalla coppia di testa Kilde-Bennett è di soli 36 punti e l’altoatesino potrebbe anche chiudere il 2023 in vetta alla classifica, visto che arriva la sua amata Stelvio. In quel di ...