Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Lienz 2023 | orari | tv | streaming In programma gigante e slalom

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ladelfemminile di scivivrà un ultimo appuntamento prima della fine dell’anno. Si gareggia ain Austria per una due giorni dedicata alle discipline tecniche, con inun(28 dicembre) e uno(29 dicembre). C’è grandissima attesa in casa Italia soprattutto per il, visto che Federica Brignone è reduce dalla doppietta di Tremblant in Canada e punta al sorpasso nella classifica di specialità ai danni di Lara Gut-Behrami. Inoltre ci si aspetta un guizzo da Marta Bassino dopo un avvio di stagione un po’ opaco ed una conferma da Sofia Goggia, che punta ad entrare nuovamente in Top-10. Per Brignone ci sarà poi il duello a distanza con Mikaela Shiffrin. La valdostana sta provando a tenere il ritmo ...