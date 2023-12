Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Bormio 2023 | orari | tv | streaming In programma discesa e superG

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Dopo la Val Gardena, l’Alta Badia e Campiglio è arrivato finalmente il momento di. Si chiude la lunga trasferta italiana delladel-2024 di sci, con il Circo Bianco che dopo le tante cancellazioni è finalmente entrato nel vivo. Nella località in provincia di Sondrio, che ospiterà nel 2026 le competizioni olimpiche, sono indue gare di velocità: giovedì 28 andrà in scena unalibera, il giorno dopo un. Si cambia completamente registro rispetto alla Saslong trasferendosi sulla Stelvio. L’iconica pista diè uno tra i pendii più difficili dell’intera stagione, solitamente sempre con neve molto ghiacciata ed elementi tecnici in ogni curva e passaggio. Il primo assaggio della pista ...

