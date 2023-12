Sci alpinismo | Campionati Italiani Valle Aurina 2023 | assegnati i titoli nella vertical race

(Di lunedì 25 dicembre 2023) I priminazionali della stagione-2024 dello scisono statiin: isi sono aperti con lacategoria senior successo tra le donne di Alba De Silvestro (Esercito) davanti a Noemi Junod e Corinna Ghirardi, mentre fra gli uomini affermazione di Michele Boscacci (Esercito), che precede Robert Antonioli e Federico Nicolini.categoria under 23gara maschile affermazione di Matteo Sostizzo (Carabinieri) davanti a Pietro Festini Purlan ed Alex Rigo, mentre in quella femminile vittoria di Noemi Junod, che batte Silvia Berra e Katia Mascherona.categoria under 20 ...

commenta Mirko Lupo Olcelli, 18enne promessa dello scialpinismo , è morto in un incidente frontale tra due auto a Valfurva , in provincia di Sondrio. ... (247.libero)

Tragedia nel mondo degli sport invernali. La promessa dello sci alpinismo Mirko Lupo Olcelli è morto in un incidente stradale a Valfurva, in ... (247.libero)

Tragedia nel mondo degli sport invernali. La promessa dello sci alpinismo Mirko Lupo Olcelli è morto in un incidente stradale a Valfurva, in ... (247.libero)

Tradito dalla neve, davanti agli amici con i quali condivideva la passione per lo splitboard (la tavola da snowboard divisa in due con cui è possibile fare). La chiamata al Soccorso ...Si chiama Ezio Delbono il 41enne che ha perso la vita ieri, domenica 24 dicembre, dopo esser stato travolto da una valanga mentre praticava. La tragedia in località Vallaccia, dentro il territorio comunale di Livigno, verso le ore 12,40, a quota 2250 metri. Come riporta Sondrio Today è stata immediata la richiesta d'aiuto. A ...I primi titoli nazionali della stagione 2023-2024 dello sci alpinismo sono stati assegnati in Valle Aurina: i Campionati Italiani si sono aperti con la vertical race. Nella categoria senior successo t ...Saranno celebrati mercoledì 27 dicembre alle 14.30 al cimitero di Gavardo i funerali di Ezio Delbono , l'ingegnere di 41 anni morto a Livigno, travolto da una valanga la vigilia di Natale. A piangerlo ...