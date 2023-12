Satta | Ferragnez | Hunziker | Belen e Blasi | i 12 gossip più chiacchierati del 2023

Melissaha posato insieme a Maddox dopo aver decorato l'abete con lucine e palle dei ... Leggi Anche Daiè già Natale, Chiara: 'Chi fa l'albero prima è più felice' Minimal o esagerati ...I follower si sono indignati chiedendo perché il primogenito deidovesse essere ...per i 15 anni del figlio Aron Ferrari Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Shopping a Milano per Melissa...«I posti letto di terapia intensiva che sono stati ricavati nella struttura realizzata grazie alle donazioni raccolte da Fedez e Chiara Ferragni erano 14 e non 150. All'ospedale in ...