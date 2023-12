Sant’Egidio | oggi pranzi di Natale per 80mila persone in Italia e 250mila nel mondo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) A Roma la basilica di Santa Maria in Trastevere, il luogo dove è cominciata questa tradizione il 25 dicembre di 41 anni fa, si è riempita di senza dimora, anziani, rifugiati, tra cui alcune famiglie arrivate ingrazie ai corridoi umanitari e accolte dalla Comunità Un messaggio di solidarietà ma anche - soprattutto -

E' l'augurio che sale dai pranzi di Natale di, che- dai primi calcoli - è riuscito a mettere a tavola 80mila persone in Italia e 250mila nel mondo. Pranzi di famiglia con i poveri, ...è una Comunità cristiana nata nel 1968, all'indomani del Concilio Vaticano II, per iniziativa dell'allora studente Andrea Riccardi, in un liceo del centro di Roma.è una rete di ...