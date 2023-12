Sant’Egidio | oggi pranzi di Natale per 80mila persone in Italia e 250mila nel mondo

Un messaggio di solidarietà ma anche - soprattutto - di pace, in questo tempo attraversato da troppe guerre e una povertà crescente. E' l'augurio che sale dai pranzi di Natale di, che" dai primi calcoli - è riuscito a mettere a tavola 80mila persone in Italia e 250mila nel mondo. Pranzi di famiglia con i poveri, che sono amici della Comunità durante tutto l'...è una Comunità cristiana nata nel 1968, all'indomani del Concilio Vaticano II, per iniziativa dell'allora studente Andrea Riccardi, in un liceo del centro di Roma.è una rete di ...