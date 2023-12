Sant' Egidio | oggi pranzi di Natale per 80mila persone in Italia e 250mila nel mondo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Roma, 25 dic. (Adnkronos) - Un messaggio di solidarietà ma anche - soprattutto - di pace, in questo tempo attraversato da troppe guerre e una povertà crescente. E' l'augurio che sale daididi, che– dai primi calcoli - è riuscito a mettere a tavolainneldi famiglia con i poveri, che sono amici della Comunità durante tutto l'anno. Undi speranza in un tempo segnato dalla crisi e dai conflitti in Terraa, Ucraina e in diversi altri paesi, con tutte le loro conseguenze. A partire dalle 13 la basilica dia Maria in Trastevere, il luogo dove è cominciata questa ...

