Santa Messa Natale 25 dicembre 2023 e Benedizione Urbi et Orbi in tv | canale | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tradizionale appuntamento in tv per le messe del giorno di. Alle ore 10:55 di lunedì 25verrà traslain diretta su Rai Uno, mentre su5 l’appuntamento è per le ore 10, con direttasulla piattaforma Mediaset Play. Alle 0re 08:00 invece è in programmazione lasu TV2000. Celebrata da Papa Francesco, inoltre, laetavrà inizio alle ore 12:00. A trasmettere l’evento saranno Rai1 e Tv2000. In, lasarà disponibile su RaiPlay, oltre che sulYouTube Vatican News. IL PROGRAMMA COMPLETO RAI UNO ore 10:55 –ore ...