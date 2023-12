Salernitana | Inzaghi nel mirino di un club turco per la panchina

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il Besiktas è alla ricerca di un allenatore che possa sostituire l’esonerato Calimbay per il presente e soprattutto per il futuro....

Filippo Inzaghi , tecnico granata, ha parlato in conferenza stampa dopo Salernitana-Milan , partita della 17^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Boulaye Dia è dovuto uscire anzitempo nel corso della partita tra la Salernitana e il Milan all’Arechi: brutte notizie per Inzaghi Boulaye Dia è ... (calcionews24)

Salernitana-Milan , un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre. Ma nel complesso Inzaghi meglio di Pioli Salernitana-Milan non ha ... (calcionews24)

Tempo di lettura: < 1 minuto“Vedremo la redditività del calcio di Inzaghi nelle prossime partite. È un allenatore che intende il calcio in ... (anteprima24)

"Vedremo la redditività del calcio di Inzaghi nelle prossime partite. È un allenatore che intende il calcio in maniera molto esuberante e questo mi ... (247.libero)

