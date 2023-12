Salernitana | Candreva da record | nessuno come lui nel 2023 La verità sulle voci sull'Inter

Bando alle ciance, iniziamo! TOP: laè una squadra in grande difficoltà maè e resta la figura più importante della squadra sia per valori tecnici che umani. Contro il ...La partita condizionata del turno è quella dell'Arechi trae Milan. Manca infatti un ... Non ci sono errori da parte dell'arbitro, invece, in occasione del 2 - 1 di, realizzato con ...Voti fantacalcio e highlights di Salernitana - Milan, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024: Candreva è il migliore del match ...Nei giorni scorsi è avvenuto un incontro con il Milan e la richiesta economica ha lasciato di sasso i dirigenti rossoneri: così salta tutto ...