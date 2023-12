Roma | Renato Sanches sempre più lontano

(Di lunedì 25 dicembre 2023)è un enigma in casa. Il centrocampista portoghese non ha giocato con il Napoli ed è stato bocciato da Mourinho...

Renato Sanches non è neanche in panchina per il big match di questa sera che vedrà la Roma sfidare il Napoli all’Olimpico. Secondo quanto riferito ... (sportface)

Nelle scelte ufficiali di Josè Mourinho per il big match contro il Napoli non è presente Renato Sanches . Il centrocampista portoghese... (calciomercato)

Il 2024, in tal senso, perrappresenterà esattamente una sintesi perfetta tra futuro è ... poi nella suadal 13 al 21 marzo al Palalottomatica e poi un fiume di date in tutto il Paese con i ...Inoltre resta in piedi l'ipotesi di un ritorno al PSG diSanches . L'ossessione di Pinto sta ... Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondosenza perdere alcun aggiornamento, rimani ...Si infiamma già da subito il calciomercato invernale. La prima squadra a muovere qualche passo in avanti è il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che nella prossima giornata di Serie ...Dopo la vittoria contro il Napoli, la Roma si prepara per un altro importante scontro contro la Juventus all'Allianz Stadium. Tuttavia, come si presentano i.