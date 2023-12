«Roma-Napoli da 0-0 senza l’espulsione di Politano»

Bergomi critica duramente il Napoli dopo la Sconfitta contro la Roma . La squadra azzurra cerca riscatto contro il Monza per risalire in ... (napolipiu)

Sono ore da incubo per i tanti calabresi che stanno rientrando in extremis nella loro regione di appartenenza per festeggiare il Natale con i propri ... (feedpress.me)

Commento agrodolce da parte di Massimo Mauro sul successo dellanei confronti del. L'ex esterno diceMassimo Mauro , ex giocatore della Juventus, ha parlato dinel corso della trasmissione 'Pressing'. L'opinionista ha attaccato i giallorossi, queste le sue parole: "Il comportamento dei giocatori è stato discutibile, è stata una partita ...Il Napoli affronterà il Monza nella sfida valida per 18ª di Serie A, in programma per venerdì 29 dicembre alle ore 18.30. Sarà un match importantissimo ...Dopo il ricco rinnovo di contratto di Victor Osimhen con il Napoli, il suo procuratore Roberto Calenda ha parlato della possibilità di un addio a ...