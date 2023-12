Ritrovato Navalny | il dissidente russo traferito nell’Artico | in un posto dove è notte 22 ore al giorno

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 dicembre 2023) “Abbiamo trovato Alexey. Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell’insediamento di Kharp”. Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che da giorni non si avevano notizie di. “Il suo avvocato lo ha visto oggi – aggiunge – Alexey sta bene”. Di, ora in questa colonia penale nell’estremo nord della Russia, a 2.000 chilometri da Mosca, non si avevano più notizie dal 6 dicembre. Si sapeva solo che non era più detenuto nella colonia Ik-6 nella regione di Vladimir. Il 18 dicembre– condannato a 19 anni di carcere per “estremismo” – non era comparso in collegamento video a un’udienza processuale.è in una colonia penale praticamente inaccessibile Kharp, una piccola città di circa 5.000 abitanti, si trova nella Yamalo-Nenetsia, una regione remota della Russia ...