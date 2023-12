Ritrovato Navalny | è in una colonia penale nell’Artico russo

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Dopo quasi tre settimane di incertezza sulla sua sorte, è stato confermato oggi che Alexei, prominente figura dell’opposizione russa, si trova attualmente in unaa Kharp,. La notizia è stata divulgata dalla sua portavoce, Kira Iarmych. Kharp, una città remota con circa 5.000 abitanti, si situa nella regione di Yamalo-Nenetsia, oltre il Circolo Polare Artico. La zona è nota per ospitare diverse colonie penali., condannato a 19 anni per “estremismo“, è detenuto nellapenitenziaria numero 3, una struttura a “regime speciale” riservata ai detenuti più pericolosi e agli ergastolani. La famiglia e i collaboratori dierano senza sue notizie dall’inizio di dicembre, causando preoccupazione ...