Rissa in strada | carabinieri evitano linciaggio di due giovani

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ finita con l’auto deicircondata da oltre venti persone, animate da propositi di vendetta nei confronti di duefermati dai militari, una violentasviluppatasi ieri sera, alla vigilia di Natale, in via IV Novembre a Ercolano (Napoli). I militari hanno faticato non poco per evitare ildei due ragazzi considerati i promotori della, un 22enne e un 25enne, e per non subire a loro volta conseguenze. Tutto nasce da una segnalazione al 112 in cui si raccontava di un folto gruppo di ragazzi coinvolti in una violenta colluttazione. I militari della Tenenza locale hanno perlustrato il territorio individuando dueda poco fuggiti a bordo di una Fiat Panda nera dal luogo della violenza. Con loro in macchina anche due ...