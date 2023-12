Rissa in piazza davanti l’Anfiteatro | ragazzo ferito al braccio

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. È culminata col ferimento di un giovane a un– da chiarire se dovuto a una coltellata o a un coccio di vetro – unascoppiata nei pressi deldi Santa Maria Capua Vetere dove la notte scorsa si sono affrontati due gruppi di giovani a colpi di calci, sedie e coltelli. Ad avere la peggio unche, colpito ripetutamente dai suoi aggressori mentre era inerme a terra, ha dovuto far ricorso alle cure del 118. Il pestaggio è stato ripreso con un telefonino e pubblicato su Facebook dal deputato di Verdi-Alleanza di Sinistra Francesco Borrelli. “Scene di quotidiana follia – commenta lo stesso Borrelli – che non si arrestano nemmeno a Natale. Criminali e delinquenti sono sempre pronti e fare casino, ad aggredire qualcuno, a far esplodere unao far ...