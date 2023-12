Ricordate Flamini? Oggi è miliardario | la scoperta che può salvare il pianeta Terra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Da calciatore Mathieuha avuto una più che onesta carriera. Centrocampista di gamba e temperamento, il francese ha brillato prima all'Arsenal e poi nel Milan, tra Ancelotti, Leonardo e Allegri, vincendo lo scudetto nel 2011. Intelligente, sì, ma non certo un "cervello" alla Pirlo., a 39 anni, è nel pieno della sua seconda vita e può ben dire di aver usato l'altro cervello, non quello calcistico, nella migliore maniera possibile. Il pitbull di Marsiglia si è convertito in imprenditore green, ha aperto una attività che offre l'alternativa "vegetale" al posto del petrolio enon solo è(qualcuno ha parlato di un patrimonio personale di 25 miliardi, lui ovviamente ha smentito), ma può dire addirittura di essere uno dei possibili "salvatori" del...