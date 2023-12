Ratcliffe  rilancia il Manchester United con 1 | 25 miliardi di sterline

(Di lunedì 25 dicembre 2023) AGI - Svolta per il: 13 mesi dopo l'annuncio della famiglia americana Glazer che metteva in vendita il club, alla vigilia di Natale è arrivato l'annuncio che il miliardario britannico Jim Ratcliffe entra con una quota "fino al 25%" nel capitale azionario dei Red Devils. L'esborso è di 1,25di, al cambio attuale 1,44di euro, la cifra più alta mai spesa per una quota minoritaria di un club. L'intesa lascia ai fratelli Joel e Avram Glazer il controllo dello, ma prevede che il 71enne proprietario e co-fondatore del colosso petrolchimico Ineos si assuma la responsabilità del settore calcistico del club, comprese le giovanili e la squadra femminile. Ratcliffe, originario di un paesino della Greater, dovrà ...

'Come tifoso dello United sin da bambino, sono molto felice d'aver raggiunto questo accordo che ci permette di avere una delega sul management del team', ha commentato, 'lotteremo per ...'Come tifoso dello United sin da bambino, sono molto felice d'aver raggiunto questo accordo che ci permette di avere una delega sul management del team', ha commentato, 'lotteremo per ...