Rassegna “Jazz Today” | a Lamezia Terme venerdì 29 dicembre arriva il F A F Trio

(Di lunedì 25 dicembre 2023)– Per la”, adopo il successo del concerto della cantante gospel Elisa Brown è in arrivo il terzo evento musicale,29alle ore 21, organizzato dal locale lametino Vecchio Mattatoio in collaborazione con l’Agimus di Catanzaro. Sul palco il F.A.F.. A presentare lo spettacolo sarà il direttore artistico M° Andrea Brissa, che ha voluto all’interno della programmazione un concerto che fa l’occhialino alla musica brasiliana. Il progetto nasce dal connubio musicale fra tre artisti provenienti da generi differenti. Fabiana Dota, cantautrice partenopea dalla calda vocalità mediterranea, Flavio Scanga, chitarrista dalle sonorità morbide e vellutate ...

Tante novità e anteprime per unache mira a offrire al pubblico una diversa prospettiva ... con la loro musica dagli effetti psichedelici e ipnotizzanti, che unisce elettronica e freecon ...Ad aprire ladi quest'anno sarà Sara Zaccarelli , che proprio giovedì 28 ...performance coinvolgenti che mescolano il Gospel tradizionale e contemporaneo a tocchi di. Il ...Dopo il successo del concerto della cantante gospel Elisa Brown, è in arrivo il terzo eventomusicale, venerdì 29 dicembre c.m. alle ore 21 organizzato dal locale lametino VecchioMattatoio in collabora ...Il quarto ed ultimo appuntamento della Rassegna Concertistica “ Natale a Cavezzo 2023 ” si terrà Lunedì 25 dicembre 2023 alle ore 21 presso la Sala Parrocchiale, in via di Mezzo 3, a Disvetro di ...