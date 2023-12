Ranking Wta aggiornato a lunedì 25 dicembre | nessun cambiamento in top-100

Per quanto concerne il tennis femminile fino a domenica 17 dicembre saranno in calendario tornei di categoria WTA 125 tra la terra battuta outdoor ... (oasport)

Il tennis femminile vedrà andare in scena nel corso di questa settimana a Limoges l’ultimo torneo di categoria WTA 125 della stagione, in calendario ... (oasport)

Nuovo volto per il Ranking Wta, aggiornato a lunedì 18 dicembre 2023. Ovviamente nessuna novità tra le prime dieci del Ranking mondiale in questo ... (sportface)

Australian Open Sono 15 in totale i tennisti (fra il circuito Atp e quello) che disputeranno il primo torneo del Grande Slam della stagione 2024 con ilprotetto. È stato resa nota nei giorni scorsi l'entry list completa degli Australian Open e si è potuto ...... Swiatek è riuscita a superare l'originaria di Minsk in vetta ale concludere la stagione da numero 1 del mondo. Nella stagione che inizierà a breve, la tennista originaria di Varsavia e ...La United Cup 2024 di tennis sarà la seconda edizione del torneo misto che si giocherà in Australia tra Perth e Sydney dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: la manifestazione assegnerà un numero di ...Sono 15 in totale i tennisti (fra il circuito Atp e quello Wta) che disputeranno il primo torneo del Grande Slam della stagione 2024 con il ranking protetto. È stato resa nota nei giorni scorsi l'entr ...