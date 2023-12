Raccolta rifiuti a Santa Marinella | nuovi bidoncini “anti-odore”

(Di lunedì 25 dicembre 2023), 25 dicembre 2023 – Novità per ladei, in particolare per il conferimento di pannolini e pannoloni. Da mercoledì sarà infatti possibile ritirare, presso la sede dell’eco sportello di piazza Civitavecchia, iche andranno a sostituire le buste. “Laavviene già porta a porta, ma la scelta di distribuire i mastelli è dettata dalla necessità di mantenere igiene e evitare cattivi odori. L’intento è di rispondere alle esigenze di alcuni tipi di utenti, come le famiglie con neonati, anziani e degenti e migliorare il servizio per il bene della città”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei. “Un’ottima iniziativa, che vedrà risolto il problema dei cattivi odori soprattutto in estate”, ha commentato il consigliere con delega ...

... "Attendiamo di conoscere i danni ma se l'impianto non potrà essere utilizzato rischiamo un impatto devastante sullae gestione dei. In questo momento la priorità è garantire la ...I romani che porteranno i propri 'natalizi ' in materiali cellulosici presso queste stazioni mobili, dislocate in prossimità di sedi territoriali o Centri diAma, riceveranno - se ...In azione i vigili del fuoco per domare l'incendio : Roma – In fiamme l’impianto dei rifiuti di Malagrotta. Roma – A fuoco l’impianto dei rifiuti di Malagrotta Incendio divampato nelle prime ore del… ...Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza dopo il maxi incendio che si è verificato ieri nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex megadiscarica di Malagrotta.