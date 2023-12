Quel bambino che ci fa dire a pieno titolo buon Natale | buona rinascita!

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) “ … La parola si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi”. Questo è il grande annuncio di oggi, la grande notizia che ci è data nella Parola per scaldare il cuore in questa notte dele in ogni giorno della nostra vita… Questa è l’esperienza che siamo chiamati a far nostra come comunità di fratelli che tentano di essere discepoli; Dio si è fatto vicino, “Per noi è nato un, ci è stato dato un figlio…” Eh magarite: “che bella scoperta… è da 2023 anni che ci repetete sta roba e poi vedi come va il mondo, senti cosa mi porto nel cuore, ilsi sta spegnendo proprio come le luci per le strade che diventano sempre meno perchè l’energia costa troppo. Guarda a questoche ci riempie pancia, armadi, tempo, ma non più la vita… E allora grazie di queste parole, che però ...