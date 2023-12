Quanto costerebbe oggi il viaggio “Mamma ho perso l’aereo” ?

Il New York Times si è rivolto agli economisti per capirei genitori di Kevin fossero ricchi ... Oggi una casa similepiù di 2 milioni di dollari, ma anche nel 1990 sarebbe stata ......era ricca la famiglia di Mamma ho perso l'aereo Che i McCallister siano una famiglia molto ... In tempi più recenti una casa similecirca 2,4 milioni di dollari. Una casa di quel ...Sì, perché girando in rete, sulla pellicola inteprestata da Macaulay Culkin nei panni del piccolo Kevin che resta a casa da solo perché i genitori lo "dimenticano", le domande più frequenti sono ...Grazie all’emendamento della legge di Bilancio 2024, fino a febbraio il costo del pellet sarà ridotto grazie a un ... Inoltre, “secondo quanto risulta dalle nostre interlocuzioni con la Guardia di ...