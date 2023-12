Quando a Natale si giocava a calcio

(Di lunedì 25 dicembre 2023) I due santi patroni della partitella tra amici con l’uomo in meno hanno un nome e un cognome, Tommy Lawton e Len Shackleton. Con la loro presenza in campo il giorno didel 1940 salvarono le partite di Tranmere Rovers e Bradford City rimasti a corto di giocatori. Entrambi avevano già giocato in mattinata, il primo con l’Everton, nel derby contro il Liverpool, il secondo con il Bradford Park Avenue (contro il Leeds). Raggiunti negli spogliatoi dall’inusuale richiesta decisero che un’altra partita ci poteva stare. Le regole, al tempo, non erano particolarmente rigide, e a renderle ancor più elastiche ci pensò la guerra, che per gli inglesi era ufficialmente iniziata poco più di un anno prima, il 3 settembre 1939. L’ultimo campionato, terminato nella primavera del ’39, l’aveva vinto proprio l’Everton di Tommy Lawton, che con il mitologico Dixie Dean formò una ...

...ancora si riusciva a credere nella magia e nella speranza". Questi film così simili hanno anche il pregio di immergerci in un'intimità condivisa con la famiglia. Ci mostrano unda ...Leggi Anche Allerta terrorismo pere Capodanno in Austria, Germania e Spagna: arrestati ...si voterà sia in Turingia che in Sassonia. Sulla Süddeutsche Zeitung , il politologo Albrecht ...Niente regali di Natale quest’anno per 7,5 milioni di italiani che non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il budget ad altre spese più urgenti. E’ quanto emerge dall’analisi Co ...Rilasciata nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, la App si trova già in ottima posizione nelle classifiche degli app store iOS italiani e francesi, con un trend al rialzo che arrivati al pomeriggio ...