Quand’è l’ultima volta che la Serie A ha giocato a Natale?

(Di lunedì 25 dicembre 2023) LaA si ferma per celebrare il, ma non è sempre stato così in passato. Il precedente è più che datato Giorno di festa, il calcio riposa. Ma non è sempre stato così.che laA haè datata 1960, 63 anni fa. Lo ha raccontato Sebastiano Vernazza nell’ultimo numero di SportWeek, ricordando che tutte le squadre scesero in campo tra le 14.30 e le 14.45, con l’eccezione del fischio d’inizio al San Paolo. Lì si cominciò alle 12 per permettere al pubblico di partecipare al classico pranzo. E per vedere uno 0-0 con l’Atalanta piuttosto noioso c’erano sugli spalti ben 40.000 spettatori, decisamente un’altra epoca…