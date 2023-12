Quali sono le farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio a Natale? L’elenco completo per il 25 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 dicembre 2023)lenella Capitale a. I riferimenti principali con orari e specifiche. La salute non va in vacanza. Ilsi avvicina e le forniture di medicinali o i consulti per l’organismo diventano fondamentali. Non rimanere soli in un momento particolare come le feste è fondamentale. Per questo dobbiamo avere sempre presenti le zone da tenere in considerazione in caso di necessità. L’avvento delfa sì che sia tutto chiuso o quasi, ma c’è anche qualcuno che resta aperto. Vale per qualsiasi settore, ma anche (e soprattutto) per quello medico-sanitario. C’è il Pronto Soccorso dei principali ospedali della Capitale che è sempre disponibile per esami e approfondimenti in caso di necessità. La cosa più importante però ...