PSG-Mbappé ogni discorso sul futuro è rimandato

Nella gara della 17ª giornata di Ligue 1, il Psg supera per 3 - 1 il Metz . In gol Vitinha , Mbappé (doppietta) e Udol. Guarda il Video con gli ... (247.libero)

Nella gara della 17ª giornata di Ligue 1, il Psg supera per 3 - 1 il Metz . Mbappé , autore di una doppietta, realizza un grandissimo gol da fuori ... (247.libero)

A Mbappé nel Psg manca Giroud (L’Equipe)

Mbappé non gradisce giocare da numero 9, ormai è chiaro. Parlano le smorfie che fa in campo e la non tanto sottile tensione con l’allenatore Luis ... (ilnapolista)