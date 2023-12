Professore caduto dal sesto piano | svolta ancora più tragica

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Le condizioni del bambino precipitato ieri daldi un edificio a Palermo, insieme al padre, restano stabili. Originariamente pensato come un incidente tragico, gli investigatori stanno ora valutando l’ipotesi di un gesto volontario. Il cambio di direzione nelle indagini è stato stimolato dalle testimonianze dei vicini. Alcuni hanno riferito alla polizia di aver visto il padre e il figlio tenersi per mano al momento della caduta. Altri testimoni affermano di aver osservato il bambino sporgersi pericolosamente e il padre, ununiversitario di 38 anni, precipitare nel tentativo di afferrarlo per la gamba. La situazione rimane intricata e richiede ulteriori chiarimenti. La vita dell’uomo era stata recentemente turbata dalla perdita della moglie, deceduta un anno fa per un malore inspiegabile a soli 37 anni, dopo ...